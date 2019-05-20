Президент України доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати Раду Європи та Організацію Об’єднаних Націй про законодавчі повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснювати міжнародну співпрацю і пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав.

Президент зазначив, що, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» та Кримінальним процесуальним кодексом, НАБУ наділено повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних проваджень, тобто Бюро може напряму комунікувати з міжнародними партнерами щодо розслідування корупційних діянь, надсилати та отримувати запити про міжнародну правову допомогу.

Проте через відсутність політичної волі з боку колишнього Президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася.

«З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних провадженнях, надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна», – зазначається у дорученні Президента.