Президент України ініціює програму економічного патріотизму

Президент України Володимир Зеленський ініціює програму економічного патріотизму, яка передбачатиме цільову підтримку окремих галузей економіки, зменшення податкового навантаження на підприємців, обмеження перевірок і створення стимулів для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Про це Глава держави оголосив у зверненні до громадян.

Як зазначив Президент, у той час, коли українські військові захищають країну, інші громадяни мають працювати, вкладати гроші в економіку держави, зокрема й для забезпечення фінансування армії.

«Патріот – це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима та створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, програма економічного патріотизму передбачає зменшення податкового навантаження на підприємців, обмеження перевірок, створення стимулів для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Крім того, завдяки цій програмі заплановано знизити ПДВ на бензин і дизель, що сприятиме зменшенню цін на пальне.

«Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці», – зазначив Глава держави.

Президент закликав українських політиків у цей час бути державними діячами та відкинути свої амбіції заради України.

«Я зустрівся з усіма лідерами всіх парламентських фракцій і груп. Усі розуміють, що сьогодні в парламенті нам потрібна Оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості й обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики, всі партії одного кольору – синьо-жовтого», – наголосив Володимир Зеленський.

Він повідомив, що завтра проведе зустріч із представниками 50 найбільших українських компаній зі сфери великого бізнесу.

«Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства розташовані на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Піднімати та зміцнювати Україну. Разом, кожен на своєму фронті», – переконаний Глава держави.

Водночас Президент зауважив, що нині немає потреби оголошувати загальну мобілізацію, натомість буде здійснено призов громадян, які зараховані до оперативного резерву Збройних Сил. Також будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.

Володимир Зеленський наголосив, що українці – мирна нація, яка хоче тиші.

«Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна важка робота. І ми до неї готові. Впевненість у собі. Впевненість у країні. Впевненість у перемозі. Не ридати, а здобувати!» – наголосив Глава держави.