Президент України: Ми розуміємо всі виклики для Харківщини й працюємо над посиленням її захисту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво держави та військове командування працюють над тим, щоб посилювати захист Харківщини та покращувати безпекову ситуацію в регіоні, який зазнає постійних російських атак.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Харкові Глава держави розповів, що, зокрема, було заслухано інформацію від військових про актуальну ситуацію в регіоні та виклики, пов’язані з близькістю до кордону з державою-агресором.

«Ми розуміємо всі виклики. Головком і міністр оборони знають, над чим працювати. Посилюється цей захист», – наголосив він.

Володимир Зеленський зауважив, що партнери добре знають, чого Україні бракує, щоб бути ще потужнішою. І це стосується не лише Харкова, а й загалом прикордонних населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту.

«Можна дуже довго говорити про те, чим збивати С-300. Ми розуміємо, чого не вистачає. І, окрім того, що це дуже складно, дуже високі ризики, коли в тебе є до хвилини й ракета росіян влучає в цивільну ціль. Тут потрібен комплексний захист», – зазначив він.

Крім того, як акцентував Президент, потрібно не лише посилювати ППО для Харкова та всього регіону, а й відтісняти російські війська далі від міст.

«Інакше повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимося відповідними сучасними системами протиповітряної оборони. Ми шукаємо можливості посилити ППО Харкова в будь-якому разі. Це сьогодні наше завдання», – пояснив Глава держави.