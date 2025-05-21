Президент України обговорив із Премʼєр-міністром Греції посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Головні теми обговорення – посилення санкційного тиску на Росію та продовження підтримки України.

Володимир Зеленський коротко поінформував про дипломатичну роботу з лідерами країн Європи та Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави наголосив: поки немає жодних ознак того, що Росія справді хоче закінчувати війну, тому важливо збільшувати на неї тиск. Президент подякував Премʼєр-міністру Греції та всьому Європейському Союзу за 17-й пакет санкцій проти Росії. За словами Володимира Зеленського, потрібно посилювати санкції проти енергетики, банків, тіньового танкерного флоту та знижувати граничну ціну на нафту. Кіріакос Міцотакіс запевнив у підтримці щодо практичних кроків у збільшенні санкційного тиску на РФ.

Окремо Глава держави наголосив на тому, що важливо продовжувати підтримку України, української армії, оборонно-промислового комплексу та зміцнювати протиповітряну оборону. Президент подякував за готовність Греції допомогти.

Володимир Зеленський запросив Кіріакоса Міцотакіса взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Премʼєр-міністр Греції підтвердив, що приїде.