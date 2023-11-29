Президент України обговорив із Ріші Сунаком пріоритетні напрями оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава держави подякував Сполученому Королівству за незмінну оборонну та політичну підтримку, що надається нашій країні в умовах повномасштабної російської агресії.

З огляду на результати здійснених візитів на лінію фронту на півдні та сході України Президент поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про пріоритетні потреби для посилення оборонних спроможностей українських воїнів і зміцнення повітряного щита.

Лідери обговорили подальшу макрофінансову підтримку України та скоординували кроки напередодні важливих міжнародних заходів.

Окремо співрозмовники торкнулися питань євроатлантичної інтеграції України.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак відзначили важливість проведеної в жовтні зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті та обговорили подальші кроки з імплементації Української формули миру.