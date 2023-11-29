Президент України побував у розташуванні Сил оборони в Купʼянську на Харківщині

У межах робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський побував у передовому командному пункті оборонців Купʼянська та вручив державні нагороди.

Володимир Зеленський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим заслухали доповідь командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександра Сирського щодо оперативної ситуації на його ділянці. Було уточнено план подальших дій військових з'єднань, зокрема щодо оборони лінії Купʼянськ – Лиман.

Крім того, було заслухано інформацію від командира тактичної групи «Купʼянськ» Олександра Луценка та командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна.

Також було обговорено найнагальніші потреби оборонців: засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень.

Президент вручив нагороди п’ятьом військовослужбовцям і передав 18 нагород для вручення за місцем служби. Зокрема, Володимир Зеленський нагородив відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг» полковника Олександра Бакуліна, полковника Павла Палісу та майора Андрія Мацькала.

«Тут присутні комбати, комбриги, бойові командири, які на Куп’янському напрямку захищають мирне життя в Україні, на Харківщині… Знаю, що ви щоденно втрачаєте близьких людей, побратимів. Усі розуміють, що це – найвища ціна. Тому я вас дуже прошу берегти себе, берегти своїх побратимів, військових, офіцерів, солдатів, які з вами поруч воюють щоденно. Бажаю вам перемоги, бути міцними, не втрачати ініціативи, захищати Харківщину, Куп’янськ, кожне наше село, кожен квадратний метр нашої землі», – сказав Глава держави.