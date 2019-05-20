Президент України подав до Верховної Ради законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення топ-чиновників

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо цивільної конфіскації корупційних активів високопосадовців та відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (10358 від 03.06.2019)..

Розроблений спільно з національними та іноземними експертами законопроект запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців – за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку, а також повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення – статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною.

Цивільна конфіскація допускається Директивою ЄС 2014/42/EU та застосовується у Великій Британії, США, Австралії, Канаді, Швейцарії та інших країнах.

Антикорупційні органи наразі не можуть розслідувати провадження про незаконне збагачення, вчинене до визнання неконституційною цієї статті Кримінального кодексу України.

Однак у разі виявлення необґрунтованих активів на суму понад 900 тисяч гривень відповідальності не зможуть уникнути і топ-посадовці, які незаконно збагачувалися раніше, і ті, хто наважиться на це у майбутньому. Таким чином, напрацьовані раніше матеріали щодо незаконного збагачення можуть бути використані антикорупційними органами для позовів про стягнення у дохід держави незаконно нажитих активів.

Усі ці активи стягуватимуться у дохід держави у цивільному порядку за позовами Національного антикорупційного бюро, погодженими з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розгляд справ про незаконне збагачення, визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення у дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду. Це має стати додатковою гарантією неупередженого розгляду відповідних справ.

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення наступатиме у разі, якщо предметом незаконного збагачення будуть активи, що перевищують значний розмір, як це й визначено Конвенцією ООН проти корупції.

Поданий Президентом України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» не є альтернативним уже зареєстрованим у Верховній Раді законопроектам, оскільки законопроект Президента України значно ширший за предметом регулювання та принципово відрізняється від проектів, які вже є у парламенті.