Президент України прийняв делегацію Атлантичної ради

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією провідного американського неурядового аналітичного центру «Атлантична рада» на чолі з президентом організації Фредеріком Кемпом.

До складу делегації увійшли члени ради Джон Роджерс, Девід Петреус та Джон Гербст.

Глава держави подякував за візит в Україну, який є черговим важливим сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів.

«Дякую Президенту Байдену, усьому американському народу за потужну підтримку України із самого початку російської агресії. Цінуємо двопалатну й двопартійну підтримку з боку Конгресу США», – наголосив Володимир Зеленський.

Він відзначив, що Україна відстоює демократичні цінності, які поділяють обидві держави й наші народи.

«Це боротьба за свободу, за майбутнє світу», – сказав Президент.

На прохання представників Атлантичної ради Глава держави поінформував їх про головні оборонні потреби України. Окремо він високо оцінив рішення Президента США Джозефа Байдена щодо запуску авіаційної коаліції та початку підготовки українських пілотів для сучасних західних винищувачів.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на передовій і дав прогноз щодо її розвитку у найближчій перспективі. Він наголосив, що протягом останніх днів російський агресор значно посилив ракетний терор і завдає масованих ударів по українських містах, насамперед по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.

Під час зустрічі порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Президент акцентував, що для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі.

«Це стане потужним мотиваційним чинником для нашої армії, для всього українського народу», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також розповів делегації Атлантичної ради про перебіг реформ у нашій державі, які тривають попри російську агресію.

Наприкінці зустрічі Фредерік Кемп вручив Президенту відзнаку «Громадянин світу», якою Атлантична рада нагороджує світових лідерів, котрі зробили визначний внесок у справу розвитку трансатлантичних відносин.

«Це відзнака для всього українського народу. За його мужність і героїчну боротьбу», – наголосив Глава держави, приймаючи нагороду.