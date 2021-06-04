Президент України призначив головою Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 281/2021 про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, яка до цього працювала заступником голови облдержадміністрації.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив новій очільниці Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

«Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини», – зазначив Президент.

Серед пріоритетів Глава держави назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Довідка. Світлана Онищук народилася 1984 року в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом «бухгалтерський облік». У 2005 році – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за напрямом «правознавство». Доктор наук з державного управління.

Трудову діяльність Світлана Онищук розпочала 2002 року як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019 року – заступник голови Івано-Франківської ОДА.