Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави подякував Великій Британії за нові санкції проти об’єктів військового, енергетичного та фінансового секторів Росії, що допомагають примушувати РФ до миру. Крім того, 17-й пакет санкцій проти Росії сьогодні схвалив ЄС.

Президент зазначив, що європейські партнери вже готують наступні кроки в тиску на Росію для припинення війни, і додав, що було б добре, якби Сполучені Штати Америки також допомогли.

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили основні деталі спільної дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру.

Також ішлося про вчорашню розмову з Президентом США Дональдом Трампом і спільні дії в межах коаліції охочих.

Лідери домовилися й надалі бути в постійному контакті.