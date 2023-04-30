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Президент України провів розмову з Президентом Франції

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Президент України провів розмову з Президентом Франції

У межах постійного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів змістовну понадгодинну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Володимир Зеленський подякував за всебічну та дієву підтримку України з боку Франції в умовах триваючої повномасштабної російської агресії.

Президент України детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо Глава держави акцентував на першочергових потребах українських сил оборони.

Було висловлено вдячність за вже надану Францією оборонну допомогу та домовлено про додаткові рішення, що посилять потенціал України на полі бою. «Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету», – підкреслив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час розмови було приділено підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні і конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави та започатковано процедуру запрошення України до НАТО.

Співрозмовники обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру.

Лідери України та Франції скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.

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