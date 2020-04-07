Президент України провів селекторну нараду з очільниками ОДА та міськими головами

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з очільниками обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо протидії поширенню коронавірусу. Насамперед Главу держави цікавила ситуація у Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві, де зафіксована найбільша кількість випадків зараження, а також на Миколаївщині – єдиному регіоні, де досі немає лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Голови Чернівецької та Тернопільської ОДА повідомили, що мешканці регіонів позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома протягом вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

У Києві, де нині зафіксовано 279 випадків зараження, діє 28 мобільних груп, які тестують людей на наявність недуги. Їхня робота полегшує процес забору аналізів для виявлення COVID-19.

Керівники загаданих регіонів відзвітували про заходи з протидії епідемії.

Очільник Миколаївської ОДА повідомив, що нині в обласній інфекційній лікарні перебуває дев’ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату. Учасники наради вирішили скерувати на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров’я, щоб переконатися у правильності проведення тестів.

Президент зазначив, що нині не час для обговорення повноцінного відновлення роботи громадського транспорту, оскільки через Великодні свята квітень – дуже небезпечний місяць з точки зору зараження.

Глава держави також повідомив, що центральна влада розглянула пропозиції регіональних керівників щодо змін до бюджету.

«Вже надійшли ваші пропозиції щодо змін до бюджету, які ви розробили, базуючись на потребах у зв’язку з поширенням епідемії. Уряд розглядав, відбирав найдоречніші з них і готовий обговорити рішення та запропонувати парламенту проголосувати за ефективні пропозиції», – звернувся Володимир Зеленський до очільників ОДА та голів обласних центрів.

Прем’єр-Міністр Денис Шмигаль наголосив, що Кабінет Міністрів підтримав ідею регіональних керівників щодо забезпечення продуктовими наборами самотніх людей та щодо централізації закупівлі обладнання.

«Ми сподіваємося, що до кінця тижня парламент проголосує зміни до бюджету, й уряду вдасться створити спеціальний фонд, який забезпечить різні надходження до регіонів, зокрема субвенції на заходи для боротьби з коронавірусом», – сказав Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів про завершення перевірок щодо дотримання стандартів МОЗ стосовно допомоги хворим на COVID-19. Він звернув увагу на те, що подекуди в областях не дотримуються затверджених алгоритмів доставки хворих, не проводиться ефективна дезінфекція «швидких», існує непотрібна та небезпечна економія ПЛР-тестів, а також погано працюють гарячі лінії регіональних департаментів охорони здоров’я. ОДА мають вирішити ці проблеми.

Президент також високо оцінив ефективність діалогу з регіонами.

«Я вже бачу, як такі селекторні наради допомогли нам вирішити чимало регіональних проблем і краще зрозуміти ситуацію в областях. Такий діалог прямо сприятиме вирішенню проблем українців», – наголосив Володимир Зеленський.