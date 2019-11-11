Президент України провів телефонну розмову з Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Сторони обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС.

Дональд Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту «Північний потік – 2». Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС.

Президент України подякував Дональду Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом під час його перебування на посаді Президента Європейської ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.

Зі свого боку Дональд Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.