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Президент України провів телефонну розмову з Дональдом Туском

14 листопада 2019 року - 16:27

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Сторони обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС.

Дональд Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту «Північний потік – 2». Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС.

Президент України подякував Дональду Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом під час його перебування на посаді Президента Європейської ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.

Зі свого боку Дональд Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.

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