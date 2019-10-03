Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Лідери держав обговорили підготовку до зустрічі у Нормандському форматі.

Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість позиції ФРН на підтримку нашої країни.

Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського – після закінчення семи днів тиші.

Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі. Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення взаємодії у цьому напрямі.