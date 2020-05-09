Президент України провів телефонну розмову з Федеральним президентом Республіки Австрія

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Республіки Австрія Александром Ван дер Белленом.

Сторони висловили задоволення координацією дій обох держав у питаннях взаємної евакуації громадян, яка стала прикладом успішної двосторонньої співпраці з подолання наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

«Ціную зусилля австрійського уряду, спрямовані на допомогу українцям, котрі зазнали труднощів з евакуацією», – зауважив Володимир Зеленський.

Зокрема, було високо відзначено гуманітарний транзит для наших громадян автомобільним транспортом з інших держав Європи та подовження термінів їхнього легального перебування в Австрії без застосування штрафних санкцій.

Під час розмови Глава Української держави також звернув увагу на успішну діяльність уряду Австрії в умовах поширення коронавірусу та висловив підтримку всім громадянам цієї країни у такий непростий для міжнародної спільноти час.

Президент Австрії привітав українського колегу з ухваленням законопроекту щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Володимир Зеленський подякував Александру Ван дер Беллену за підтримку Австрії у співпраці з міжнародними фінансовими структурами, яка потрібна для стабільної роботи української фінансової системи.

Володимир Зеленський поінформував Александра Ван дер Беллена про розвиток ситуації на Донбасі, високо відзначивши незмінну підтримку Австрією суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент висловив сподівання, що Австрія активно підтримуватиме кроки України в напрямі євроінтеграції.

Сторони домовилися обговорити можливості проведення раніше запланованих заходів після стабілізації ситуації з коронавірусом в обох країнах.