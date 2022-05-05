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Пам’ятати перемогу над нацизмом означає реально не допускати ніколи знову того, що завдали Європі нацисти – звернення Президента Володимира Зеленського
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Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН

4 травня 2022 року - 21:42

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Глава держави висловив подяку особисто Генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з «Азовсталі».

Володимир Зеленський поінформував Антоніу Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з «Азовсталі» вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Президент України подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.

«Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з «Азовсталі» усіх поранених.

«Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку», – сказав Президент.

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