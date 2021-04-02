Президент України провів телефонну розмову з головою уряду Японії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою.

Глава держави поінформував очільника уряду Японії про загострення безпекової ситуації на сході України та збільшення концентрації російських військ біля кордонів нашої держави.

Президент подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський наголосив, що підтримка з боку «Великої сімки», зокрема Японії, є надзвичайно важливою для України.

Йосіхіде Суга запевнив, що японська сторона уважно відстежує розвиток подій, і висловив усебічну підтримку Україні.

Сторони також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи у Києві та подальших заходів двостороннього діалогу на вищому рівні.

Президент України запросив Прем’єр-міністра Японії долучитися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності та до роботи саміту Кримської платформи.