Президент України провів телефонну розмову з керівництвом фармацевтичної корпорації Pfizer

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою.

Глава держави поінформував про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти COVID-19.

«Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань», – наголосив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

«Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій», – сказав Президент України.

Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.