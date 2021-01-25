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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

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Президент України провів телефонну розмову з керівництвом фармацевтичної корпорації Pfizer

8 лютого 2021 року - 19:30

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою.

Глава держави поінформував про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти COVID-19.

«Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань», – наголосив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

«Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій», – сказав Президент України.

Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

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