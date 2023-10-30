Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Болгарії

У Міжнародний день Чорного моря Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Було обговорено проблематику забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря в контексті грубого порушення Росією свободи судноплавства та стан реалізації комплексу домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Глави держави до Болгарії в липні 2023 року.

«Символічно, що наша розмова відбувається в Міжнародний день Чорного моря. На жаль, агресія Росії перетворила Чорноморський регіон на зону бойових дій і загроз для свободи судноплавства. Ми маємо спільними зусиллями знайти шляхи забезпечення безпеки в цьому важливому для Європи та світу регіоні», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент докладно поінформував про зусилля України із забезпечення світової продовольчої безпеки шляхом функціонування альтернативного експортного коридору. У цьому контексті було відзначено спільну ініціативу за участю Болгарії, Туреччини та Румунії щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря, яка є практичним внеском у забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні. Володимир Зеленський заявив про готовність України брати активну участь у проєктах із розмінування.

Окрему увагу було приділено ключовим питанням двосторонньої взаємодії.

«Я надзвичайно позитивно оцінюю активізацію українсько-болгарської співпраці. Ми вже бачимо, як наша єдність, як міцна позиція чорноморських держав працює проти російської агресії. Ми також вдячні за політичну підтримку Болгарією європейських прагнень України, за активну участь у реалізації «Шляхів солідарності» та імплементації Української формули миру», – зазначив Глава держави.

Президент окремо поінформував Ніколая Денкова про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України. У цьому контексті він подякував за нещодавні рішення болгарського уряду щодо посилення військових спроможностей нашої країни й наголосив на пріоритетності зміцнення української ППО перед початком зимового періоду.