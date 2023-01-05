Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави поінформував колегу про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган торкнулися теми ядерної безпеки, зокрема ситуації на ЗАЕС. Президент України наголосив на необхідності повної демілітаризації станції.

Співрозмовники обговорили питання обміну військовополоненими за турецького посередництва. Володимир Зеленський відзначив особисту роль турецького колеги.

Глава Української держави також відзначив готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули миру, яка містить десять кроків. Лідери виступили за подальше функціонування й розширення «зернового коридору».