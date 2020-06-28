Президент України провів телефонну розмову з Президентом Єгипту

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Глава Української держави привітав Абделя Фаттаха Ас-Сісі з нагоди національного свята Єгипту – Дня Революції.

Сторони обмінялися думками щодо епідеміологічної ситуації в Україні та Єгипті, а також обговорили заходи з мінімізації наслідків пандемії COVID-19 для економік обох країн.

У контексті питання поновлення Єгиптом туристичної діяльності Володимир Зеленський наголосив на необхідності неухильного дотримання високих санітарних вимог у місцях відпочинку українських туристів і всебічного захисту їхніх прав, включно з безкоштовним наданням висококваліфікованої медичної допомоги у разі такої потреби.

«Знаю, що деякі українські авіакомпанії з 1 липня відновили чартерні рейси до міжнародних аеропортів Шарм-ель-Шейха та Хургади і що наші туристи стали першими іноземними гостями після послаблення карантину. Єгипет – це чудова, дуже гостинна країна. Для мене вкрай важливим є забезпечення безпеки і здоров’я українців за кордоном. Особливо ціную рішення посилити епідконтроль на курортах і покривати витрати на лікування наших туристів», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери держав високо оцінили стан і перспективи торговельно-економічної співпраці між Україною та Єгиптом, а також обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного співробітництва на ключових напрямах. Президент України висловив зацікавленість у подальшому посиленні торговельно-економічної співпраці з Єгиптом – найбільшим торговельним партнером нашої країни на Африканському континенті та Близькому Сході. Володимир Зеленський відзначив внесок українських компаній у забезпечення продовольчої безпеки Єгипту, а також наголосив на важливості успішної реалізації проектів українських підприємств у цій країні.

Окремо обговорювалася тематика посилення співпраці в космічній галузі.

«Враховуючи значний досвід і наявну промислову й інженерну базу, Україна зацікавлена в поновленні взаємовигідної співпраці з Єгиптом за такими напрямами, як виробництво й управління супутниками, модернізація наземної бази управління польотами та обладнання для випробування космічних апаратів, підготовка та навчання єгипетських фахівців. Переконаний, наші держави мають значний потенціал для співпраці у сфері використання космічного простору в мирних цілях», – сказав Президент України.

Глава Української держави поновив запрошення Абделю Фаттаху Ас-Сісі відвідати з візитом Україну після стабілізації ситуації з коронавірусом.

Абдель Фаттах Ас-Сісі зазначив, що із задоволенням відвідає Україну, й запросив Володимира Зеленського відвідати Єгипет після нормалізації епідеміологічної ситуації.