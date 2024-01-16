Президент України провів зустріч із Королем та Прем’єр-міністром Бельгії 

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Його Величністю Королем Бельгії Філіпом I та Прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо.

Співрозмовники обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Президент подякував Його Величності Королю Філіпу І та Александру Де Кроо за вагому оборонну підтримку нашої держави з боку Бельгії. Володимир Зеленський відзначив рішення Бельгії надати Україні винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, а також нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги.

Глава держави високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів. Президент наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора.

Сторони обговорили участь Бельгії в імплементації пунктів Української формули миру.