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Кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну – виступ Президента України перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі
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Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

16 січня 2024 року - 12:15

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Президент України провів зустріч із Королем та Прем’єр-міністром Бельгії 

16 січня 2024 року - 18:30

Президент України провів зустріч із Королем та Прем’єр-міністром Бельгії 

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Його Величністю Королем Бельгії Філіпом I та Прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо.

Співрозмовники обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Президент подякував Його Величності Королю Філіпу І та Александру Де Кроо за вагому оборонну підтримку нашої держави з боку Бельгії. Володимир Зеленський відзначив рішення Бельгії надати Україні винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, а також нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги.

Глава держави високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів. Президент наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора.

Сторони обговорили участь Бельгії в імплементації пунктів Української формули миру.

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Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

16 січня 2024 року - 12:15
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