Президент України провів зустріч із міністром оборони Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував Естонії за лідерство в наданні всебічної дієвої та своєчасної допомоги Україні для протистояння російській повномасштабній агресії, що триває.

«Вдячний уряду вашої країни, суспільству та всім, хто поруч з українцями під час повномасштабної війни Росії. Це надзвичайно важливо. Ми цього ніколи не забудемо. Ви дуже нам допомогли, і ми високо цінуємо це. Особливо це було важливо в перші дні російського вторгнення», – сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою та першочергові потреби сил оборони України. Сторони обговорили можливості додаткових механізмів оборонного сприяння нашій державі з боку Естонії.

Окремо було відзначено провідну роль Естонської Республіки в запуску ІТ-коаліції для України під час нещодавньої зустрічі у форматі «Рамштайн».

Відбувся обмін думками щодо подальшої взаємодії двох держав на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.