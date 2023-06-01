Президент України провів зустріч із Президентом Азербайджану

У межах саміту Європейської політичної спільноти у Молдові Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Глава держави подякував Азербайджану за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, підтримку в межах міжнародних організацій, зокрема під час голосувань за резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Володимир Зеленський відзначив усебічну гуманітарну допомогу, надану Азербайджаном.

«Ми високо цінуємо участь Азербайджану у відновленні інфраструктурних об'єктів у Київській області. Сподіваємося на допомогу в подальшій відбудові України. У повоєнний період розраховуємо на активну участь Азербайджану в інвестиційних проектах в Україні», – сказав він.

Співрозмовники приділили окрему увагу досвіду Азербайджанської Республіки в питанні гуманітарного розмінування деокупованих територій.

Президент України висловив сподівання на активне залучення Азербайджану до підтримки ініціатив нашої країни стосовно досягнення сталого й справедливого миру на основі української формули миру.