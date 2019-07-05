Президент України та Президент Європейської ради побували в Станиці Луганській

7 липня Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки в Луганську область відвідав Станицю Луганську й на понад півкілометра пройшов далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення. Разом з Президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський минув крайній пункт наших військових і дійшов до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування та який планується відновити за умови дотримання перемир'я.

«Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

Також Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну безпекову ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.

«Війська всі розведені. Командири готові. «Зради» жодної нема», – зазначив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Також Президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.

Крім того, Глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені в результаті розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.