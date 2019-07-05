Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
«Завдання України: перемогти, коли ніхто не чекає». Президент Зеленський | Канада, Торонто, 2019
«Завдання України: перемогти, коли ніхто не чекає». Президент Зеленський | Канада, Торонто, 2019

5 липня 2019 року - 10:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України та Президент Європейської ради побували в Станиці Луганській

7 липня 2019 року - 19:07

Володимир Зеленський вручив Віталію Комарницькому посвідчення голови Луганської ОДА

7 липня 2019 року - 16:02

Володимир Зеленський: Наша спільна мета – сильні та сучасні ВМС України

7 липня 2019 року - 11:31

Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Одеської та Луганської областей

7 липня 2019 року - 07:43

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочі поїздки Президента України до Одеської та Луганської областей
Робочі поїздки Президента України до Одеської та Луганської областей

7 липня 2019 року - 11:12

Перейти до всіх галерей

Президент України та Президент Європейської ради побували в Станиці Луганській

7 липня 2019 року - 19:07

Президент України та Президент Європейської ради побували в Станиці Луганській

7 липня Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки в Луганську область відвідав Станицю Луганську й на понад півкілометра пройшов далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення. Разом з Президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський минув крайній пункт наших військових і дійшов до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування та який планується відновити за умови дотримання перемир'я.

«Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

Також Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну безпекову ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.

«Війська всі розведені. Командири готові. «Зради» жодної нема», – зазначив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Також Президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.

Крім того, Глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені в результаті розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.

Версія для друку