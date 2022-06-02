Президент України та СЕО Palantir обговорили співпрацю в секторі оборони та безпеки

Президент України Володимир Зеленський та віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провели зустріч із CEO компанії Palantir Алексом Карпом.

Сторони обговорили питання подальшої співпраці у сфері захисту та безпеки, а також цифровізації.

«Ваш візит в Україну – це позитивний сигнал того, що попри повномасштабну війну Україна відкрита для бізнесу та готова до співпраці. Ми раді, що Palantir готовий інвестувати в Україну й допомагати нам у боротьбі з Росією на цифровому фронті», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Алекс Карп – перший із генеральних директорів великих західних корпорацій, який особисто здійснив поїздку до Києва з початку повномасштабної війни.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації України розповів про заходи з протидії кіберзагрозам з боку Росії.

«Ми активно працюємо не лише над цифровою блокадою РФ, а й залучаємо топові міжнародні компанії в Україну. Це один із наших пріоритетів на сьогодні. Сучасна війна змінила правила, і велику роль у ній відіграють саме технології. Для нас надважлива співпраця з Palantir, адже це допоможе нам посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога», – зазначив Михайло Федоров.

Алекс Карп під час зустрічі повідомив, що компанія готова відкрити офіс в Україні та готувати спільні розробки з українськими фахівцями. Він також висловив підтримку Україні та захоплення українським народом.

Palantir – компанія, що розробляє програмне забезпечення для аналізу даних. Основні замовники – інвестиційні банки, спецслужби та хедж-фонди. Крім Алекса Карпа, серед її засновників є також Пітер Тіль – співзасновник PayPal та один із перших інвесторів Facebook.