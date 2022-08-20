Президент України у Львові зустрівся з Генеральним секретарем ООН

У Львові Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, який перебуває у нашій країні з візитом.

Глава держави відзначив ключову роль ООН та особисто Антоніу Гутерріша у розв’язанні питання щодо розблокування українських портів для експорту продовольства. Було домовлено про продовження активної та всебічної координації з ООН у реалізації зернової ініціативи.

«Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки», – наголосив Президент.

Під час переговорів було окреслено можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи – її вдосконалення та підвищення рівня безпеки реалізації. Збільшення кількості суден, які безпечно експортують українське продовольство, є глобальною потребою.

Особливу увагу було приділено питанню незаконної та примусової депортації громадян України до РФ та захисту українців, яких незаконно утримують у Росії. «Прошу вас особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців», – сказав Володимир Зеленський.

У цьому контексті Президент наголосив на важливості сприяння з боку ООН у звільненні з полону українських військовослужбовців і медиків, яких утримує Росія. Він також зробив акцент на необхідності додержання норм Женевських конвенцій щодо військовополонених, особливо у контексті утримання Росією людей у так званих фільтраційних таборах.

Глава держави окремо поінформував Генерального секретаря ООН про ядерний шантаж РФ на Запорізькій АЕС, зазначивши, що цей свідомий і цинічний терор з боку агресора може мати катастрофічні наслідки для України та всього світу.

Володимир Зеленський наголосив, що Організація Об’єднаних Націй має забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ. Президент і Генеральний секретар ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Вона має бути здійснена в легальний спосіб через вільну від окупантів територію.

Антоніу Гутерріш повідомив про роботу над направленням місії ООН для встановлення фактів в Оленівці, де Росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених. Володимир Зеленський запропонував включити до мандату місії питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих в контексті виведення українських захисників з «Азовсталі», а також передбачити забезпечення безпеки та прав усіх наших військовополонених.

Президент України поінформував Антоніу Гутерріша про готовність Української держави взяти активну участь у наступній, 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та про напрацювання низки важливих ініціатив. Йдеться насамперед про роботу над правовими механізмами притягнення Росії до відповідальності, зокрема створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, вчиненого державою-терористом проти України, а також нового міжнародного механізму компенсації збитків, завданих російською агресією.

Генеральний секретар запевнив Президента у наданні системою ООН необхідної прямої допомоги громадянам України для подолання гуманітарних викликів у зимовий період.

Володимир Зеленський запросив Антоніу Гутерріша взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня.