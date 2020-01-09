Президент України у телефонній розмові з Президентом Афганістану висловив співчуття у зв’язку із загибеллю афганських громадян у катастрофі українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Афганістан Мохаммадом Ашрафом Гані.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Афганістану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.

«Україна щиро поділяє скорботу родин загиблих. Для нас правда – найважливіше», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Афганістану висловив співчуття українському народу, згадавши про загибель дев’яти членів екіпажу та двох українських пасажирів.

Володимир Зеленський відзначив готовність української сторони максимально долучитися до розслідування причин катастрофи.

«Ми обов’язково надамо всю інформацію про результати розслідування владі Афганістану», – наголосив Глава Української держави.