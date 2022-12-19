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Президент України в Бахмуті зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди

20 грудня 2022 року - 14:12

Президент України в Бахмуті зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою в Донецькій області, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто Бахмут.

Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій.

Перебуваючи в районі ведення бойових дій, Володимир Зеленський подякував українським воїнам за мужність, стійкість та міцність, які вони демонструють відбиваючи атаки ворога.

Президент України вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Глава держави та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою.

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Робоча поїздка Президента України на Донеччину

20 грудня 2022 року - 14:20
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