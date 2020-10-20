Президент України відвідав «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» на Луганщині

У межах робочої поїздки на Луганщину Президент України Володимир Зеленський відвідав Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» у м. Кремінній.

Цей навчальний заклад було створено в 1993 році на базі Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів. У 1996 році ліцей передано у власність Луганській обласній територіальній громаді. У серпні 2014-го ліцей був захоплений і знищений бойовиками, тому в листопаді того ж року навчальний заклад перемістили до м. Кремінної на Луганщині. Своє теперішнє найменування ліцей отримав у 2019 році.

На сьогодні тут навчаються 220 вихованців і працюють 75 педагогів та інших співробітників. Серед випускників ліцею – переможці та призери спортивних змагань міжнародного, національного та обласного рівнів із бойових мистецтв, кікбоксингу, скелелазіння, спортивного орієнтування, футболу, волейболу та інших видів спорту.

Президент оглянув умови навчання та проживання ліцеїстів, зокрема побував у їдальні, у казармах і класах.

Володимиру Зеленському також продемонстрували спорткомплекс для ліцеїстів, який включає, зокрема, стадіон, тренажери, гімнастичний блок та смугу перешкод. У 2020 році стадіон було реконструйовано в межах Національної програми «Велике будівництво». Зокрема, було облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям та бігову доріжку. Вартість проекту склала 4,3 млн грн.

«Новий стадіон з якісним покриттям, я сподіваюся, буде надихати наших патріотичних юнаків займатися фізичною активністю та здобувати нові перемоги», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Президента ознайомили з перебігом реалізації в області інших проектів у межах програми «Велике будівництво». Йдеться, зокрема, про стадіони, чотири дитсадки та сім шкіл. Володимира Зеленського запевнили, що всі об'єкти будуть здані своєчасно.