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Що більшою буде зараз оборонна допомога Україні, то швидше закінчиться війна і меншими будуть збитки усіх країн світу – звернення Президента Володимира Зеленського
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Робоча поїздка Президента України на Дніпропетровщину
Робоча поїздка Президента України на Дніпропетровщину

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Президент України відвідав передові позиції на Дніпропетровщині

8 липня 2022 року - 14:28

Президент України відвідав передові позиції на Дніпропетровщині

У межах робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції захисників нашої країни.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за службу.

«Дякую за вашу роботу й героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, наші українські родини й суверенітет України. Хочу побажати вам здоров'я, усього найкращого вам і вашим сім'ям. І побажати всім нам перемоги. Слава Україні!» – сказав Президент.

Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди.

Зокрема, Президент присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу, який брав участь у бойових діях у місті Маріуполі Донецької області. Під його керівництвом підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території. Під час пересування військові виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника в районі населеного пункту Знаменівка Донецької області, продовжили пересування й без втрат прибули до розташування свого батальйону. Час виходу підрозділу становив 10 діб. При виконанні обов’язків Олег Грудзевич демонструє високий рівень особистої підготовки, спроможність вчасно та правильно здійснювати аналіз обстановки, що склалася, робити висновки й ухвалювати правильні рішення.

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Робоча поїздка Президента України на Дніпропетровщину

8 липня 2022 року - 14:31
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