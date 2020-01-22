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Президент України висловив підтримку громадянам Китаю, які борються з епідемією коронавірусу

5 лютого 2020 року - 14:21

Президент України Володимир Зеленський направив листа Голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією коронавірусу.

«В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби», – йдеться у листі Президента України.

Також Володимир Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

«У цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України», – запевнив Глава держави.

 

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