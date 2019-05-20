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Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками США реформи та протидію російській агресії

20 травня 2019 року - 20:10

Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками США реформи та протидію російській агресії

Президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації Сполучених Штатів Америки та Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації Глави держави.

Володимир Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.

«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, – наголосив Президент. – Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ».

Володимир Зеленський також подякував США за допомогу у сфері безпеки.

Президент додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті й демократичні реформи в Україні: «У нас є дуже гарний приклад – це ваша країна. Реформування України в цілому, в усіх галузях, відбуватиметься не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Бо нам це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною щодо цінностей і прозорості».

Володимир Зеленський подякував Президенту США Дональду Трампу за привітання та висловив сподівання на зустріч найближчим часом.

Глава держави також підкреслив важливість подальшої комплексної розбудови українсько-американського стратегічного партнерства, насамперед, шляхом реалізації взаємовигідних програм співпраці в енергетичній сфері та поглиблення взаємодії у сфері безпеки.

З американської сторони у зустрічі взяли участь Міністр енергетики США Рік Перрі, Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

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20 травня 2019 року - 16:58
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