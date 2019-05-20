Президент України Володимир Зеленський обговорив співпрацю між Україною та ЄС із Віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовічем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем.

Співрозмовники обговорили широке коло питань співпраці між Україною та Європейським Союзом, а також протидію агресії Кремля на Донбасі, перспективи деокупації Криму, проведення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія з підготовки до укладення газового контракту.

«Як Президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії у рамках переговорного процесу між Україною, ЄC та РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу газогонами України після 2019 року. Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄC у питанні протидії реалізації будівництва газопроводу «Північний потік-2», – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що хотів би бачити Україну справжньою, а головне – цінною та рівноправною країною серед інших країн Європейського Союзу.

Він підкреслив, що нині перед нашою державою стоїть кілька викликів, першим з яких є закінчення війни на Донбасі.

Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресора – Росії.

«Посилення санкцій щодо Російської Федерації через агресію – це наша справді велика надія. Я сподіваюся, що санкційний тиск з боку ЄС продовжуватиметься. Для нас це дуже важливо – не на словах. Це життєво важливо для України та тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі», – наголосив Глава держави.

Президент підкреслив, що Україна сподівається на продовження співпраці з Євросоюзом. Він зауважив, що для цього українська сторона готова проводити додаткові зустрічі. «Щоб Європейський Союз знав і не сумнівався, що Україна готова йти правильними, чесними кроками до ЄС», – додав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах і вступом на посаду.

Він також зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України. Крім цього, Марош Шефчовіч побажав Президенту України успіхів у роботі.