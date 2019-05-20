Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона прибула в Україну на церемонію інавгурації новообраного Глави держави.

Саломе Зурабішвілі побажала Володимиру Зеленському успіхів на посту Президента України.

Глава Української держави наголосив на своїх пріоритетах.

«Чому наша команда пішла в політику? Виклик номер один для нас – припинення вогню на сході, де щодня гинуть наші люди», – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету та територіальної цілісності і подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також Глава держави підкреслив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією.

«У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом», – додав Володимир Зеленський.

Сторони обговорили напрямки розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства.

Зі свого боку Президент Грузії зауважила: «Всіх нас чекає ще один виклик – вибори до Європарламенту. Ми маємо об’єднати позиції України та Грузії щодо курсу на євроінтеграцію та членство в НАТО».

Крім цього, Саломе Зурабішвілі запросила Володимира Зеленського відвідати Грузію з офіційним візитом.