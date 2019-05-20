Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини

30 травня у Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Івом Ле Дріаном і Федеральним міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маасом.

Глава держави відзначив особливу роль Франції та Німеччини у врегулюванні ситуації на сході України, зокрема в рамках Нормандського формату.

«Хочу ще раз подякувати Президентові Франції Еммануелю Макрону за вітання з перемогою на виборах і за зустріч ще до того, як я став Президентом України. Хочу також подякувати німецькій стороні за те, що в мене була дуже предметна розмова з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо вирішення пріоритетних завдань на сході України, припинення війни, виконання Мінських домовленостей», – сказав Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо передумов і подальших кроків для активізації переговорного процесу стосовно Донбасу. Глава держави також наголосив, що його пріоритет – повернення всіх українських полонених.

Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Франції та ФРН відзначили прогрес, якого досягла Україна у розбудові співпраці з Європейським Союзом і Північноатлантичним альянсом та підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики нашої держави і проведенні реформ.

Крім цього, Володимир Зеленський наголосив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.