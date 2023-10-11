Президент України: Є хороші домовленості з Бельгією щодо посилення нашої армії та ППО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що результатом його візиту до Королівства Бельгія стали домовленості щодо посилення українських захисників і протиповітряної оборони країни, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

«У нас є дуже непоганий пакет домовленостей із бельгійською стороною щодо посилення нашої армії. Я вдячний за це. Найперше, ви ж знаєте, перед зимою найважливіші речі – це все, що пов’язано із захистом неба, енергетичної інфраструктури. ППО і все те, в чому нам може допомогти той чи інший партнер, – це і є пріоритетом на сьогодні. У нас є відповідні позитивні кроки з боку уряду Бельгії», – повідомив Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Брюсселі.

Володимир Зеленський також зазначив, що на зустрічах у межах формату «Рамштайн» з усіма партнерами обговорювалися нагальні потреби України.

«Вони знають пріоритети, працюють над цим. Ми порушували питання щодо дуже напруженої ситуації в Ізраїлі і як це може впливати. Партнери запевняють, що Україна все одно отримуватиме допомогу. Ми віримо нашим партнерам», – додав Президент.