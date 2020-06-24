Президент України з нагоди Дня Конституції відзначив державних і громадських діячів, видатних особистостей науки, культури та спорту

З нагоди Дня Конституції України Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення.

Зокрема, згідно з документом, нагороджено діячів спорту: віце-президента Національного олімпійського комітету України Валерія Борзова (орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня), головного тренера штатної команди національної збірної команди України з плавання синхронного Світлану Саідову (орден княгині Ольги ІІ ступеня), старшого тренера-викладача спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 16 Ірину Пустовойт (звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»).

Також нагороджені соліст-вокаліст Василь Зінкевич, артистка балету – провідний майстер сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка» Олена Філіп’єва (обоє нагороджені орденом князя Ярослава Мудрого ІII ступеня), генеральний директор – художній керівник театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр оперети» Богдан Струтинський (орден «За заслуги» І ступеня), директор – художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус, директор – художній керівник Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський, телеведуча, громадська діячка Марія Єфросиніна (всі троє нагороджені орденом «За заслуги» ІІІ ступеня), співачка та артистка Ірина Білик і співачка та артистка Тіна Кароль (нагороджені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня), артист театру та кіно Олег Філімонов (присуджено звання «Народний артист України»), співак і композитор Арсен Мірзоян (присуджено звання «Заслужений артист України»), співак, композитор, продюсер Олексій Потапенко (звання «Заслужений артист України»), режисер, сценарист Наріман Алієв та режисер Антоніо Лукіч (обоє отримали звання «Заслужений діяч мистецтв України»).

Крім того, нагороджені генеральний директор товариства «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко (орден князя Ярослава Мудрого V ступеня), ведуча телевізійної служби новин ТРК «Студія «1+1» Алла Мазур (орден княгині Ольги ІІ ступеня) та головний продюсер телевізійної служби новин ТРК «Студія «1+1» Олена Несміян (орден «За заслуги» І ступеня, посмертно).

Удостоєно державних нагород також голову правління громадської організації «Спілка учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців та волонтерів «Побратими об’єднані» Ярослава Біласа (орден «За заслуги» ІІІ ступеня) та оперуповноваженого сектору Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського (орден «За мужність» ІІІ ступеня, посмертно).