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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо останніх рішень РНБО та посилення карантину в окремих регіонах
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо останніх рішень РНБО та посилення карантину в окремих регіонах

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Президент України запровадив тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю

23 березня 2021 року - 21:18

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 116/2021 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою».

Згідно з документом, задля розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму з 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в'їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №116/2021

Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою
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