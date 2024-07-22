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Президент України зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу

23 липня 2024 року - 16:11

Президент України зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном.

Володимир Зеленський відзначив особистий внесок кардинала у зміцнення співпраці між Україною та Ватиканом. Президент також подякував за візит, під час якого Державний секретар відвідав українські міста. 

«Це сильний сигнал з боку Ватикану, дякую за таку підтримку. І вдячні за вашу участь у Саміті у Швейцарії. Це перший крок на шляху до миру, усі кроки є цінними. Важливо, що ви також це підтримуєте. Ми всі розуміємо, що маємо закінчити цей шлях якнайшвидше, щоб не втрачати людських життів», – наголосив Глава держави.

Президент України та Держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

Співрозмовники також обговорили результати зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії. Глава держави подякував Папі Франциску за його молитви заради миру для України та заклики до повернення українських полонених додому.

Володимир Зеленський і П’єтро Паролін докладно обговорили наслідки російської агресії проти України, постійний повітряний терор, зокрема ракетний удар РФ по дитячій лікарні «Охматдит», і складну гуманітарну ситуацію в нашій країні.

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