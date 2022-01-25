Президент України зустрівся з Головою Ради Міністрів Республіки Польща

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким, який вперше прибув з візитом до нашої країни.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальшу взаємодію з метою зміцнення оборонної та фінансової стійкості нашої держави.

Володимир Зеленський висловив подяку Президенту Анджею Дуді, уряду Польщі й особисто Матеушу Моравецькому за оборонну допомогу Україні на тлі поточних викликів.

«Ми цінуємо цю підтримку й завжди пам'ятатимемо про це», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави й очільник уряду Польщі обговорили можливості реалізації конкретних економічних проектів та шляхи нарощення польських інвестицій в економіку України.

Значну увагу було приділено поглибленню співпраці з метою гарантування енергетичної безпеки України та регіону. Співрозмовники обговорили можливості збільшення обсягів постачання газу в Україну територією Польщі через польський LNG-термінал та домовилися опрацювати можливості добудови відповідної інфраструктури.

Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький констатували спільність підходів України та Польщі до безпекових загроз, які становить проект «Північний потік – 2». Сторони погодилися щодо необхідності подальшої протидії запуску цього газогону, який підриває енергетичну безпеку Європи та України.

Співрозмовники привітали домовленості, досягнуті напередодні міністрами інфраструктури України та Польщі, щодо розблокування питання стосовно виділення додаткової кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Під час зустрічі також було домовлено активізувати роботу з розбудови інфраструктури у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, серед іншого із залученням європейських та польських кредитних ресурсів.