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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина
Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

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Президент України зустрівся з керівництвом німецьких партій ХДС і «Союз 90/Зелені»

18 червня 2019 року - 20:40

Президент України зустрівся з керівництвом німецьких партій ХДС і «Союз 90/Зелені»

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Німеччині, провів зустрічі зі співголовою партії «Союз 90/Зелені» Робертом Хабеком та головою партії «Християнсько-демократичний союз» Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Глава держави запевнив німецьких політиків у проведенні реформ, які забезпечать верховенство права і справедливе правосуддя, а також поліпшення інвестиційного клімату.

Крім того, Президент пояснив, які кроки він здійснить для досягнення економічного зростання в Україні.

Володимир Зеленський наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україну та підкреслив, що особисто контролюватиме цей процес.

Під час зустрічей ішлося про розвиток альтернативної енергетики та проекти, які планується реалізувати із залученням іноземних партнерів. Президент також підняв питання окупованих територій, повернення полонених українських моряків, видачі російських паспортів на тимчасово окупованій частині Донбасу, розширення санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський подякував обом політикам за те, що вони стоять на боці України та мають чітку позицію щодо анексії Криму та окупації Донбасу.

Також обговорювалося питання протистояння ворожій пропаганді. Ініціативи Президента підтримали лідери обох партій.

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Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

18 червня 2019 року - 15:30
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