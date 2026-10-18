Президент України зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII

В Осло Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII, який зійшов на престол 28 серпня цього року після смерті свого батька, Короля Гаральда V.

Глава держави подякував Його Величності, уряду та народу Норвегії за сильну підтримку України протягом майже п’яти років повномасштабної російської агресії. Загальна сума наданої допомоги становить уже 22,5 мільярда доларів.

Президент висловив окрему вдячність за допомогу з поверненням та реінтеграцією дітей, яких викрала Росія. Спільними зусиллями України та міжнародних партнерів вдалося повернути 2689 дітей. Під час аудієнції обговорили кроки, які можуть допомогти повернути додому всіх українських дітей.

Ішлося і про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках. Володимир Зеленський розповів Королю про зусилля, яких докладає Україна, щоб допомогти людям, та підготовку відповідних рішень. Україна вдячна Норвегії за залученість у гуманітарну допомогу та розраховує на її продовження.