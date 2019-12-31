Президент України зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман

Під час поїздки до Оману Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема акцентували на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат.

Під час зустрічі також було домовлено про продовження практики українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність двох останніх заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.