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Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії

16 листопада 2023 року - 09:23

Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном, який перебуває в Україні з візитом.

Глава держави привітав Девіда Камерона з призначенням міністром закордонних справ і подякував за те, що свій перший робочий візит на новій посаді він здійснив до Києва.

«Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну», – сказав Володимир Зеленський.

Президент високо оцінив оборонну співпрацю зі Сполученим Королівством, що дає ЗСУ змогу ефективно захищатися від нападу агресора, зокрема завдяки далекобійній зброї. Глава держави наголосив, що ще одним важливим пріоритетом напередодні зимового періоду є посилення української системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Було обговорено безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного «зернового коридору». Володимир Зеленський подякував британському уряду за активну підтримку функціонування цього маршруту та спільні зусилля з упровадження страхування цивільних суден, що ним проходять.

Співрозмовники скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої «Групою семи» на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу було приділено питанням євроатлантичної інтеграції нашої держави й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.

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