Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, який узяв участь у щорічній нараді українських послів.

Глава держави подякував за візит, що засвідчує підтримку України. Сьогодні вранці Жан-Ноель Барро, зокрема, відвідав один із постраждалих після нічного масованого російського обстрілу районів Києва.

«Ми вдячні Президенту Макрону за його підтримку, лідерство в межах коаліції охочих та допомогу в тому, чого потребувала Україна від початку цієї війни. Два дні тому ми мали з ним розмову й домовились про деякі важливі рішення», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент висловив окрему вдячність за літаки Mirage, які суттєво посилили спроможності ударної авіації, передусім у знищенні російських дронів і крилатих ракет.

Під час зустрічі обговорили оборонну підтримку з боку Франції, особливо критичну потребу в засобах ППО, а також тренування українських воїнів та результати зустрічей у форматі «Рамштайн». Володимир Зеленський наголосив, що наша держава готова розширювати спільне оборонне виробництво, та відзначив рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів на території України.

Серед інших важливих тем обговорення – посилення санкцій проти Росії заради миру. Глава держави привітав ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ, зокрема зниження граничної ціни на російську нафту.

«Нам потрібно продовжувати наші зусилля, щоб допомогти вам захищати український народ і посилювати тиск на Росію, аби досягти припинення вогню. Це дасть змогу розпочати справжні мирні переговори, які приведуть до справедливого та стійкого миру», – зауважив міністр закордонних справ Франції.

Крім того, сторони обговорили процес перемовин щодо вступу України в ЄС. Президент відзначив зусилля Франції та партнерів для напрацювання механізму, який дасть змогу відкрити перший переговорний кластер.

Володимир Зеленський подякував Жану-Ноелю Барро за його особисту позицію щодо підтримки України та українців і відзначив його орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.