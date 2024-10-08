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Зустріч Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском у Ватикані
Зустріч Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском у Ватикані

11 жовтня 2024 року - 13:58

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Президент України зустрівся з Папою Римським Франциском

11 жовтня 2024 року - 13:56

Президент України зустрівся з Папою Римським Франциском

В Апостольському палаці Ватикану Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском.

Глава держави подякував Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру.

Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході. 

Президент зазначив, що в російському полоні перебувають поранені, важкохворі, жінки та діти. 

«Росія продовжує примусове переселення наших українських дітей – з одних окупованих районів в інші. А також продовжує депортувати наших українських дітей у Росію. І надзвичайно важко потім узагалі шукати цих дітей», – зауважив Глава держави. 

Окремо Володимир Зеленський зробив наголос на полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Він попросив Понтифіка сприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон. На зустрічі домовилися, що Україна передасть список полонених журналістів.

«Нам відомо, що в полоні в Росії понад 400 жінок. Точно підтверджено через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші джерела, що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим», – зазначив Глава держави. 

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.

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Зустріч Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском у Ватикані

11 жовтня 2024 року - 13:58
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