Президент України зустрівся з представниками ділових кіл Китаю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками ділових кіл Китайської Народної Республіки.

Глава держави наголосив, що одним з головних пріоритетів його команди є гарантування безпеки інвестицій.

«Ми витрачаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідні нові парламент та уряд», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, потрібно зробити все можливе, щоб захистити бізнес від тиску правоохоронних органів.

«Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового Генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів», – підкреслив Президент.

Глава держави запропонував обговорити з представниками китайського бізнесу можливості інвестування у розвиток інфраструктури, сільського господарства та у розробку газових родовищ в Україні.

«Одне з питань – це будівництво концесійної дороги навколо Києва», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку представники державної китайської корпорації, яка спеціалізується на будівництві об’єктів військової інфраструктури, розповіли про проекти, які вони могли б втілити в Україні власним коштом.

Представники приватної китайської компанії, що володіє одним з банків, який входить до топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проектів у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.

Учасники зустрічі склали попередній перелік проектів з інвестиційним потенціалом близько 10 мільярдів доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проектів була визначена Національна інвестиційна рада, яку очолює Президент.