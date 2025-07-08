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Важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше та більш ґрунтовно – звернення Президента
Важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше та більш ґрунтовно – звернення Президента

8 липня 2025 року - 20:00

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Робочий візит Президента України до Італії
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Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії

10 липня 2025 року - 21:55

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Глава держави подякував за участь у Конференції з питань відновлення України, зустрічі лідерів держав, що входять до коаліції охочих, підтримку нашої країни на шляху до членства в ЄС і продовження оборонної допомоги.

Володимир Зеленський і Росен Желязков обговорили розширення співпраці в галузі енергетики, зокрема в контексті енергетичної безпеки.

Сторони домовилися про зустріч на рівні експертів найближчим часом для предметного обговорення важливих питань.

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Робочий візит Президента України до Італії

9 липня 2025 року - 17:06
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