Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Глава держави подякував за участь у Конференції з питань відновлення України, зустрічі лідерів держав, що входять до коаліції охочих, підтримку нашої країни на шляху до членства в ЄС і продовження оборонної допомоги.

Володимир Зеленський і Росен Желязков обговорили розширення співпраці в галузі енергетики, зокрема в контексті енергетичної безпеки.

Сторони домовилися про зустріч на рівні експертів найближчим часом для предметного обговорення важливих питань.