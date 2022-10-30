Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою, який перебуває в нашій країні з візитом.

Вітаючи Петра Фіалу в Києві, Глава держави відзначив важливість цього візиту, адже він відбувається в час, коли Україна зазнає російських ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по енергетичних об’єктах.

«Тільки за ранок цієї доби – 50 російських ракет. Прем’єр-міністр особисто побачив, що означає такий терор і якої шкоди він завдає Україні, а саме нашому цивільному населенню. Я дякую вам, Петре, за вже надану допомогу нашій державі, за готовність посилювати підтримку, щоб подолати наслідки російського терору, і за готовність посилювати тиск на РФ, яка своїм терором кожного дня викреслює себе з міжнародних відносин», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Чехії.

Президент України заявив, що Росія свідомо йде на ескалацію, і таке нарощування агресії заслуговує на жорстку реакцію всього світу як на національному рівні, так і на рівні міжнародних організацій та об’єднань держав.

«Росії не місце у G20, ООН та інших структурах, які були створені саме для захисту миру та співпраці між націями. Очевидно, що Росія лише цинічно експлуатує всі такі структури для прикриття своїх злочинів. Будь-який злочинець повинен відповідати за скоєне ним», – наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі з Петром Фіалою були скоординовані кроки щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за терор і притягнення її до відповідальності.

«Тобто створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування всіх завданих російською війною збитків за рахунок російських активів», – сказав Президент.

Сторони також обговорили оборонну співпрацю, яка нарощуватиметься. Окремо вони зупинилися на питаннях посилення протиповітряного й протиракетного захисту, а також захисту від дронів, які російські терористи придбали у своїх спільників в Ірані.

«Коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на сто відсотків, це стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, оскільки позбавить Росію значної частини її ескалаційних можливостей», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський і Петр Фіала також обговорили залучення Чехії до підготовки українських захисників і проекти з будівництва та ремонту військової техніки.

«Це посилює захист України, дає нову силу Чехії, а також забезпечує Чехію новими робочими місцями й технологічними можливостями», – зауважив Президент України.

Крім того, сторони детально зупинилися на питанні відбудови України та потребах для ліквідації наслідків руйнувань, спричинених російським терором.

«Ми цінуємо схвалення урядової програми в Чехії щодо відновлення нашої країни, а також готовність взяти патронат над Дніпропетровською областю. І я дякую Чехії за готовність працювати вже зараз для відновлення конкретних об’єктів, зруйнованих чи пошкоджених російськими терористами», – сказав Володимир Зеленський.

Сторони також обговорили весь спектр взаємодії в межах Європейського Союзу, адже Чехія головує у Раді ЄС.

«Я дякую Чехії за підтримку України в питаннях про виділення європейської макрофінансової допомоги для нашої держави. А також за реальне сприяння нашому процесу євроінтеграції. Сподіваюся, ще на етапі чеського головування ми побачимо оцінку Єврокомісією виконання Україною семи рекомендацій, які були надані нам, і ясність щодо початку переговорів про вступ України до ЄС», – зазначив Глава держави.

Президент України відзначив змістовність і корисність переговорів для обох народів.

«Роль Чехії, роль Праги в захисті миру та людей, які постраждали від війни, вже стала історично вагомою. І саме це відзначила Україна спеціальним званням, яке присвоєно місту Прага, – «Місто-рятівник». Ще раз дуже дякую за підтримку», – сказав він.

Володимир Зеленський також нагородив Петра Фіалу орденом Ярослава Мудрого І ступеня, яким Прем’єр-міністра було відзначено за визначний особистий внесок у розвиток українсько-чеського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності й територіальної цілісності України.

«Я хочу, щоб цей орден символізував цю історичну вагу наших відносин – відносин України та Чехії, України та Європи, які досягнуті завдяки вашим зусиллям, пане Прем’єр-міністре, шановний Петре. Я вітаю вас», – наголосив Глава держави.

Президент України подякував чеському народові, який проводить акції на підтримку України та спільних європейських цінностей двох народів.

«Напередодні візиту пана Прем’єр-міністра в Празі відбувся саме такий мітинг – десятки тисяч людей були на площі. І я дякую всім, хто вийшов на цю площу, щоб нагадати, що Європа має бути сміливою, має бути справжньою і справді може перемогти в цьому протистоянні. І я впевнений, переможе. Коли європейці разом, нашу свободу – усіх на континенті – ніхто не зможе відібрати», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Петр Фіала зауважив, що сьогоднішні масовані обстріли Києва та інших українських міст, які збіглися з його візитом, чітко демонструють, що переживають українці щодня і якими нагальними є конкретні кроки та дії на підтримку України.

Прем’єр-міністр Чехії відзначив мужність українського народу у відстоюванні демократичних цінностей, свободи й територіальної цілісності своєї держави.

«Ми й надалі підтримуватимемо Україну, тому що ми бачимо: на сході України дії Росії стають більш агресивними й політика Росії стає агресивнішою. Вона проявляється, серед іншого, в нападах на енергетичну інфраструктуру, які ми спостерігаємо зокрема сьогодні. Це моменти, які стосуються не тільки військових – це стосується цивільних, які страждають», – сказав Петр Фіала.

У цьому контексті він наголосив на важливості надання Україні військової, гуманітарної, економічної допомоги.

«Щоб Україна мала чітку перспективу вступу до західних структур – НАТО та Європейського Союзу», – зазначив Прем’єр-міністр і додав, що Чеська Республіка є партнером, на якого Україна в цих питаннях може покладатися.

Петр Фіала запевнив, що наша країна буде пріоритетом під час головування Чехії в ЄС та вітатиме здійснені Україною кроки в усіх органах Євросоюзу.